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В Болгарии начали передачу порта российского нефтяного гиганта под контроль государства

В Болгарии начали передачу порта российского нефтяного гиганта под контроль государства

Власти Болгарии начали процедуру передачи под государственный контроль портового терминала «Росенец». Решение было принято после расторжения договора о концессии с российским нефтегазовым гигантом «Лукойл».

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Болгарии.

Согласно принятому постановлению Совета министров Болгарии, договор концессии расторгнут с 15 августа 2023 года. Уже есть назначенная Министром транспорта и коммуникаций комиссия, которая в 30-дневный срок примет объект концессии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22262

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