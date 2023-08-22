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В Болгарии начали передачу порта российского нефтяного гиганта под контроль государства
Власти Болгарии начали процедуру передачи под государственный контроль портового терминала «Росенец». Решение было принято после расторжения договора о концессии с российским нефтегазовым гигантом «Лукойл».
Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Болгарии.
Согласно принятому постановлению Совета министров Болгарии, договор концессии расторгнут с 15 августа 2023 года. Уже есть назначенная Министром транспорта и коммуникаций комиссия, которая в 30-дневный срок примет объект концессии.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/22262