В Хмельницкой области открыли первую в Украине СЭС с отечественными панелями

В Хмельницкой области открыли первую в Украине солнечную электростанцию, где установлены солнечные панели отечественного производства. Мощность станции составляет более 14 МВт.

Станция расположена в Каменец-Подольском районе. На ней установили 37 тысяч 926 украинских солнечных панелей SNRG производства KNESS PV, благодаря которым станция будет генерировать почти 15,6 тысяч МВт/ч экологически чистой электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 7,8 тысяч домохозяйств.

Согласно обнародованной информации, заказчиком строительства выступила компания "ENERGY SUN", проектирование и строительство станции выполнил ООО "Подольский Энергоконсалтинг", входящее в состав группы компаний KNESS, которая является украинской группой, разрабатывающей технологии и реализующей проекты традиционной и возобновляемой энергетики.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля 2019 около 12 тыс. частных домохозяйств Украины установили солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт. Для сравнения на конец 3-го квартала 2015 было всего 130 таких семей.

Такой стремительный рост спроса на солнечные панели наблюдается после разработки совместно с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и принятия парламентом в 2015 Закона №514-VIII о введении «зеленого» тарифа для СЭСд мощностью до 30 кВт с привязкой к курсу евро.

Источник: elektrovesti.net

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