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В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем

В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем

В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, который, скорее всего, будет нечем вывозить.

Об этом написал председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook.

"У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. В Украине прогнозируется рекордный урожай зерновых. И новость плохая – скорее всего этот урожай будет нечем вывозить. В сезон сбора зерновых самое узкое место в логистике – порты большой Одессы и железная дорога. Из-за сезонного роста перевозок строительных грузов (щебень), роста экспорта и транзита ЖРС (железно-рудного сырья), а также активизации морских поставок угля для энергетики и металлургов Украины ожидаются пиковые нагрузки на глубоководные порты Черного моря и инфраструктуру Одесской ж/д", – сказано в сообщении, пишет Обозреватель.

Криворучко отметил, что ситуация может иметь негативные последствия для экономики Украины, поэтому призвал власти заранее принять меры для недопущения транспортного коллапса. Он также напомнил "Укрзалізнице", что она является государственным монополистом, призванным защищать интересы экономики Украины.

"И железнодорожная инфраструктура должна в первую очередь удовлетворять внутренние нужды – именно украинских перевозчиков. Это раз. И два – коллапс нужно предотвратить. Без кардинального пересмотра подхода к планированию внутренних и транзитных перевозок (сначала внутренние и экспорт, по остаточному принципу транзит) грузоотправители уже в ближайшее время снова столкнутся с заторами на подходах к портам, что приведет к падению оборачиваемости вагонов и их дефициту", – заключил Криворучко.

Источник: censor.net.ua

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