В Украине ввели новый налог с продажи автомобилей

Новый налог будут взимать не только с продажи легковых автомобилей, но и любого другого транспорта

Украинцы, которые за год продали больше двух авто, должны будут заплатить с продажи налог в размере 18% от оценочной стоимости транспортного средства. Такая норма содержится в законопроекте №1210, который Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Об этом сообщает Украинский Бизнес Ресурс.

Новый налог будут взимать не только с продажи легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, начиная от прицепов и мопедов и заканчивая автобусами с тракторами.

А вот налог при продаже первого и второго автомобиля остался прежним — 5% от оценочной стоимости транспортного средства.

Напомним, в декабре 2019 года украинскую прописку получили 30,7 тысяч б/у-шных автомобилей, и регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 44%.

В ноябре 2019 года свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы и это в 2,5 раза больше, чем в ноябре 2018 года.

Всего, по итогам 2019 года, на украинские номера перешли 408,1 тысяч легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году. Почти 75% от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

Источник: delo.ua

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