В Україні випробовують дрон-камікадзе «Пілум» (ВІДЕО)

Безпілотний літак-снаряд «Пілум» від компанії A.Drones

Українська компанія A.Drones провела льотні випробування безпілотного літака-снаряда «Пілум».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Як заявлено виробником, безпілотні літаки-камікадзе «Пілум» можуть використовуватися в складі рою дронів для прориву системи ППО супротивника.

Комплекс простий в застосуванні, розгортається за 2 хвилини, і вражає цілі на дальності до 50 кілометрів.

«Це дійсно класний, недорогий, смертельно небезпечний для противника апарат», – підкреслюють у компанії A.Drones.

Безпілотник має висока швидкість збірки апарату, швидкий старт, малий інтервал між пусками, широке застосування мережевих технологій для обміну даними.

Комплекс змонтований на пікапі.

Пілум – телекерований літак-снаряд (дрон-камікадзе) з масою бойової частини 2 кг у варіанті з силовою установкою, і 5 кг у варіанті плануючої бомби.

Може управлятися оператором, або наводитись на ціль по відомих координатах.

Особливістю апарату є модульна компоновка, яка дозволяє з мінімальними конструктивними змінами використовувати апарат у варіантах наземного (з контейнеру) і повітряного старту (з дрона-носія).

Безпілотний літак-снаряд «Пілум» від компанії A.Drones

У якості носія передбачається використовувати «Велику Химеру».

«Пілум» працює в одному мережевому середовищі за одними й тим же стандартам і протоколам з іншими дронами.

Це дає можливість використовувати літак-носій у якості ретранслятора сигналів для наведення літака-снаряда на значній відстані від наземної станції.

Апарат побудований за тандемною схемою, яка має найменші розміри при заданій масі корисного навантаження.

Наведення здійснюється за заздалегідь заданими координатами gps, по оптичному зображенню цілі, або комбіновано – в ручному або напівавтоматичному режимах.

Встановлення літака-снаряда «Пілум» в автомобілі. Січень 2021. Фото: A.Drones

Оптична головка пошуку цілі та наведення на ціль може бути фіксованою або гіростабілізованою, керованою, а також денною або нічною.

Система зв’язку та керування БПЛА може бути виконана за аналогово-цифровому принципу, якщо не очікується сильної протидії систем РЕБ в зоні дії апарату, або може бути повністю цифрова.

У першому випадку забезпечується менша вартість виробу, в другому – більша перешкодозахищеність, шифрування, стійкість до протидії РЕБ.

Уніфікована цифрова система зв’язку і керування може бути побудована на приймально-передавальних модулях, які працюють на різних частотах, із застосуванням різних антен: слабоспрямованих і вузькоспрямованих (із системою стеження за апаратом), що дозволяє організувати зв’язок на різних відстанях в залежності від характеру вирішуваних завдань.

Передача даних однією частотою (цифровий канал) полегшує завдання ретрансляції сигналів від апарату до апарату, і дає можливість побудувати фізично захищений радіорелейний зв’язок із застосуванням вузькоспрямованих антен.

Характеристики

● Кількість апаратів в комплексі – 4 або більше, наземна станція – 1, антенний пост – 1.

● Вага апарату «Пілум» – до 10 кг. Вага корисного навантаження – до 7 кг.

● Крейсерська швидкість польоту – 90 км/год. Максимальна – 110 км/год.

● Час польоту – до 30 хвилин.

● Радіус дії – 50 км.

● Максимальна висота польоту – 2000 метрів.

● Дальність радіозв’язку – до 40 км.

● Архітектура системи керування і зв’язку – модульна, аналогово-цифрова, або мережева, цифрова.

● Екіпаж комплексу – 2 людини.

A.Drones – українська інноваційна науково-виробнича компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів (дрони), безпілотних наземних транспортних систем.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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