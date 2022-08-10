Україна експортувала «зерновим коридором» більше 370 тисяч тонн агропродукції

З українських морських портів за дев’ять днів роботи «зернового коридору» 12 суден експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до семи країн світу.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

«Сьогодні вранці 2 судна вийшли із порту Чорноморськ з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.

Судно RAHMI YAGCI доставить 5300 тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65000 тонн кукурудзи балкер -панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. До речі — це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту Чорноморськ «зерновим коридором» в рамках Стамбульської Ініціативи», — йдеться у повідомленні.

Керівник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков наголосив, що намічений амбітний план — перевалка трьох та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси.

22 липня в Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Джерело: sprotyv.info

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