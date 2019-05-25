Україна отримала декілька нагород в 2019 Bond Awards від видання Global Capital

GlobalCapital оприлюднив переможців премії 2019 Bond Awards на щорічній церемонії нагородження в Лондоні. Україна зайняла друге місце в категорії «Найбільш вражаючий емітент з регіону СНД та колишніх членів СНД».

Юрій Буца, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, отримав нагороду та зайняв третє місце в номінації «Найбільш видатний представник держави, відповідальний за залучення капіталу в регіоні Центрально-Східної Європи»

Премія GlobalCapital Bond Awards надається вже 12-тий рік поспіль і є головною нагородою на міжнародному ринку облігацій. Переможці визначаються шляхом опитування учасників міжнародного ринку капіталу, що означає, що вони відображають думку самого ринку.

«Нам дуже приємне таке визнання зі сторони учасників міжнародного ринку капіталу. Не зважаючи на те, що минулий рік був дуже складним для країн, що розвиваються, Україні вдалося розмістити облігації на суму 2 мільярди доларів. Ми залишаємося відповідальним позичальником та демонструємо успіхи в сфері управління державним боргом. Особливо хотілося би подякувати Юрію Буці, чия професійна робота визнана міжнародним співтовариством і не тільки сприяє фінансовим успіхам України, але й покращує наш імідж в міжнародному середовищі», - сказала Оксана Маркарова, Міністр фінансів України.

Источник: minfin.gov.ua

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