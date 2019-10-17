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Україна збільшила експорт м’яса птиці майже на чверть

Україна збільшила експорт м’яса птиці майже на чверть

Протягом 9 місяців 2019-го року Україна збільшила експорт м’яса птиці на 24,5% до 303,36 тисячі тонн.

Передає Національна Промисловий Портал з посиланням на ДФС.

У грошовому вираженні експорт м’яса птиці зріс на 15,3% – до $ 439,47 млн. Імпорт м’яса птиці та субпродуктів за аналогічний період скоротився на 4,4% – до 94,73 тис. тонн, а у грошовому еквіваленті — на 3,4%, до $ 37,89 млн.

Нагадаємо, що у 2018-му році Україна збільшила експорт м’яса птиці та субпродуктів на 21,2% у порівнянні з 2017-м роком.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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