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Україна збільшила експорт соків у три рази

Україна збільшила експорт соків у три рази

Експорт соків з України за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс в три рази — з 22,3 тисячі тонн до 67,9 тисячі тонн.

В цілому експорт плодово-овочевих соків з України за січень-червень 2019 року в вартісному вираженні становив 54,8 млн доларів, в той час як в минулому році за аналогічний період було експортовано продукції на 27,9 млн доларів.

“Україна виступає нетто-експортером соків — сальдо торгового балансу по соках (експорт мінус імпорт) є позитивним і становить 38,7 млн ​​доларів”, – йдеться в повідомленні асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”.

Основною країною-споживачем українських соків за результатами першої половини поточного року стали США, куди поставили соків на 23,6 млн доларів або 43% від всіх поставок соків за вказаний період.

У трійку лідерів також увійшли Канада – 14,6% (майже 8 млн доларів) і Австрія – 13,2% (7,2 млн доларів).

Найбільшою популярністю користуються яблучний і томатний соки.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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