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"Укрэнерго" откажется от строительства системы накопления энергии, с принятым законом эту нишу займет бизнес – председатель правления

Укрэнерго откажется от строительства системы накопления энергии, с принятым законом эту нишу займет бизнес – председатель правления

НЭК "Укрэнерго", вероятнее всего, откажется от намерений строить системы накопления энергии (СНЭ), поскольку актуальность этого с принятием профильного закона утратилась.

Это отметил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

"С принятием закона о СНЭ создаются условия для бизнеса по развитию этого рынка, в то же время для "Укрэнерго" определены ограниченные возможности для участия в этом. Для нас нет смысла строить системы накопления. Теперь бизнес, безусловно, активизируется в этом направлении", – пояснил Кудрицкий.

По его словам, "Укрэнерго", заявляя об определенных планах строительства СНЭ, указывала, что по условиям сертификации она как оператор системы передачи не может владеть СНЭ, в результате их необходимо было передавать третьим лицам. В свою очередь, передавать третьим лицам имущество, которое находится в управлении или хозяйствовании "Укрэнерго", запрещено законодательством.

По прогнозам главы "Укрэнерго", в ближайшее время на рынке может появиться примерно 400 МВт СНЭ – проект 200 МВт реализует ЧАО "Укргидроэнерго", остальное – частный бизнес.

Источник: elektrovesti.net

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