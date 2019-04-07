Збільшується кількість оформлень роботодавцями праці найманих осіб

Завдяки запровадженим ДФС заходам з детінізації відносин у сфері зайнятості населення та посиленню роз’яснювальної роботи роботодавці продовжують активно оформлювати трудові відносини з найманими працівниками.

Так, протягом січня – березня 2019 року роботодавці легалізували працю 1,15 млн найманих осіб. Це на 12,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Тільки у березні офіційно працевлаштовано 0,4 млн осіб.

ТОП-5 сфер, де зафіксовано найбільша кількість легалізованих працівників:

- вирощування зернових, бобових і насiння олiйних культур - 56,6 тис найманих осіб;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами - 18,7 тис;

- діяльності лікарських закладів - 13,5 тис;

- будівництво житлових і нежитлових будівель - 11,4 тис;

- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування - 11,4 тис.

Результатом легалізації стали додаткові надходження до бюджету. У першому кварталі за рахунок офіційного працевлаштування 1,15 млн осіб додатково перераховано майже 4 млрд грн. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб - 1,7 млрд грн, ЄСВ – 2,08 млрд грн, військового збору – 142,5 млн грн.

Тільки у березні перераховано 719,8 млн грн. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб – 312,2 млн грн, ЄСВ – 381,6 млн. грн., військового збору – 26 млн грн.

Источник: sfs.gov.ua

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