Армения МУС Пашинян

1) Армения заявила о том, что готова присоединиться к Римскому Статуту.

Формально было сказано о том, что целью является применение его положений в рамках войны с Азербайджаном, но эта "формальность" интересна тем, что есть нюанс, который намекает на то, что заявление направлено и в другую сторону:

2) «Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь» — Пашинян.

Российские миротворцы не выполняют миссию, возложенную на них трехсторонней декларацией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью журналисту итальянской газеты La Repubblica.

Российские так называемые миротворцы вообще никакую функцию играть по определению не могут, потому что они являются стороной конфликта. Причем - и Пашинян это знает - военные действия, которые реализовывала Турция руками Азербайджана, были формально одобрены путинской стороной, поскольку Путин хотел на фоне "ресентимента" и "политики ревизии и реваншизма" спихнуть прозападно настроенного Пашиняна, кинув страну в беспрецедентный хаос, на почве которого к власти придут радикальные популисты, работающие на Москву.

Тяжело недооценить "успех" Путина: его любое - даже самое критичное - описание будет далеко от глубины провала. Армения после такой "многоходовочки" Путина резко вышла из её орбиты влияния, попутно став растворять ОДКБ.

Так что Армения выкрутилась, сохранив управляемость системы и создав социальную "заслонку" от российского влияния, хотя некоторые затуманенные головы, которые кричат о "террористах из Азербайджана", уклончиво обходят стороной (или вовсе поддерживают) войну России в Украине, надеясь, что такая "нейтральность" может помочь Армении в урегулировании конфликта на армянских условиях... Редкая инфантильность...

Этого не будет, поскольку целью Москвы является не замораживание вопроса, а его тление на фоне гражданского "кипения".

Если внимательно прочитать российскую интерпретацию событий в Армении, то с момента окончания горячей фазы боёв российские и пророссийские издания, а также издания, которые формально представляются независимыми, но сотрудничают с Москвой неформально, освещают исключительно протесты против Пашиняна. Причем если изначально эти протесты хотя бы были реальными, то сейчас вся российская пресса откровенно мочит Пашиняна какими-то нелепыми "протестными шоу", на которых присутствуют 3 проплаченных калеки. Москва информационно бьёт только Пашиняна.

Россия хотела, заигрывая с азиатской войной, взять под полный политический контроль всю Армению, не оставив ей ни капли субъектности.

Муж Маргариты Симоньян в своей "Пилораме" позволял себе абсолютно шовинистические высказывания в адрес Пашиняна ровно потому, что Москва думала, что ситуация находится полностью под контролем Кремля.

Москва, инициируя "азербайджанский конфликт", действовала следующим образом:

1) она обещала Турции (т.е. Азербайджану), что Армения в рамках ОДКБ не получит никакой помощи, при этом России была глубоко индифферентна "законность и обоснованность" "возвращения Нагорного Карабаха". Главным фактором было то, что Россия обещала, что не будет противодействовать никаким действиям Азербайджана.

2) Россия сразу после окончания острой стадии вооруженного конфликта вкинула свою любимую тему с "миротворцами", которые должны были заморозить военную ситуацию и тянуть "тлеющий гражданский конфликт" информационно.

3) Россия провоцировала Пашиняна на обещание "возвращения" утерянной территории, при этом отчётливо осознавая, что это не произойдет.

4) На фоне контраста "обещаний" и "реальности" Россия провоцировала через медиа и инструменты теневого влияния (в том числе, финансовые потоки) протесты, которые должны были снести Пашиняна.

5) На фоне новой революционной ситуации Россия хотела ликвидировать субъектность Армении и превратить её в новую квази-зону по типу "ЛДНР", но с формальной легитимностью.

И теперь они же именуют себя "миротворцами". Они должны быть навсегда выброшены за пределы Армении, а влияние РФ, которая фактически покушалась на суверенитет, должно быть ликвидировано.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8137

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