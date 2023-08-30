Ексочільника СБУ Баканова не допитували у справах про держзраду його колишніх підлеглих Кулініча і Дудіна — "Громадське".

У відповіді Офісу генпрокурора на запит журналістів йдеться, що Баканов не має статусу свідка у жодному із цих кримінальних проваджень, і тому "як свідок не допитувався".

**Таким чином Офіс генпрокурора підтвердив інформацію ZN.UA про те, що Іван Баканов не має статусу свідка у справі екскерівника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.

Баканова фактично вивели з-під відповідальності за те, що в СБУ з 2019-го і по липень 2022 року спокійно діяла мережа агентів ФСБ.

Джерело: https://t.me/znua_live/109722

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