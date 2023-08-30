Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 75

Баканова не допитували у справах про держзраду його колишніх підлеглих

Баканова не допитували у справах про держзраду його колишніх підлеглих

Ексочільника СБУ Баканова не допитували у справах про держзраду його колишніх підлеглих Кулініча і Дудіна — "Громадське".

У відповіді Офісу генпрокурора на запит журналістів йдеться, що Баканов не має статусу свідка у жодному із цих кримінальних проваджень, і тому "як свідок не допитувався".

**Таким чином Офіс генпрокурора підтвердив інформацію ZN.UA про те, що Іван Баканов не має статусу свідка у справі екскерівника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.

Баканова фактично вивели з-під відповідальності за те, що в СБУ з 2019-го і по липень 2022 року спокійно діяла мережа агентів ФСБ.

Баканова не допитували у справах про держзраду його колишніх підлеглих

Джерело: https://t.me/znua_live/109722

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Іржавий слід війни. Куди зникають підбиті російські танки?
Сегодня 10:20    19
Мережею ширяться дописи про зниклих українських військових, чиї тіла «привезли на Київщину»
Сегодня 10:08    42
На кордоні з Україною вибухнули міни, пошкоджено залізничне полотно.
Сегодня 09:57    63
Греко-католики відреагували на заяви Папи Римського про "велику й освічену" Російську імперію.
Сегодня 09:45    81
На Полтавщині суд виправдав ухилянта і визнав "авторськими творами" закони про мобілізацію і воєнний стан (ШТА?)
Сегодня 09:22    85
Громадянина Німеччини та Росії підозрюють у постачанні подсанкційної електроніки до росії
Сегодня 09:10    76
Закупівля макаронів в армію була за завищеними цінами
Сегодня 08:59    90
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі заочний арешт «слуги народу» Трубіцина
Сегодня 08:49    96
Після втрати «нічого не значущого» Роботиного кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації
Сегодня 08:37    98
2022 року в Україні російською мовою було надруковано лише 5% книг в брошур
Сегодня 08:27    90
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 