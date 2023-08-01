Бункерний нацьковує «білоруську борзу» на НАТО: "вагнерівці" займуться експортом тероризму до ЄС

Це чергова спроба нагнати на європейців страху «великої війни», яка може отримати зворотній результат.

▶ ️путінські фантазії про збройний конфлікт з країнами «нової Європи» діляться на 2 типи.

● У першій, - тільки не смійтеся, - ботоксний та Лука збираються захистити нас з вами, якщо Польща кинеться анексувати Західну Україну. Насправді це реакція на давню ідею Варшави ввести війська в Україну для підтримки ЗСУ. Ця польська ідея ще чітко не викристалізувалася, і подекуди звучить як намір відправити контингент до України вже після нашої перемоги, - як гарантії безпеки, в іншому - зараз, в разі погіршення ситуації на фронті.

● Друга фантазія путіна - набагато масніша. Лукашенко анонсував «бажання» «вагнерів» помандрувати до польського аеродрому Жешув, через який доправляється левова частка воєнної допомоги Україні. Водночас цілий глава оборонного комітету держдуми рф лякає, що найманці Прігожина можуть бути використані для захоплення Сувальського коридору (території Польщі та Литви, як відділяють Білорусь від Калінінградської області рф. В разі його захоплення Литва, Латвія та Естонія виявляться відрізані від інших країн НАТО).

▶ ️Кремль намагається створити ілюзію великої загрози на кордонах цих двох держав. Сумнівно, що бункерний фюрер зі своїми обмеженими ресурсами готовий реально йти на Вільнюс чи Варшаву, але він здатен на диверсії.

● Премʼєр Польщі Моравецький заявив, що сотня «вагнерівців» перекинута в район Сувальського коридору. Для реальних бойових дій цієї кількості бійців недостатньо, але вони можуть використовуватися для прориву на територію Польщі нелегальних мігрантів з Близького сходу. «Ймовірно, «вагнерівці» маскуватимуться під білоруських прикордонників», - каже польський премʼєр.

● На кордоні з Білоруссю стає дедалі більше нападів на польські патрулі. російські та білоруські спецслужби супроводжують колони з біженцями по 30-50 осіб, обстрілюючи прикордонні патрулі поляків. Також забезпечують їх драбинами, болторізами, необхідними для проходження кордону, а також каміннями та бруківкою для нападу на стражів кордону. Серед мігрантів - громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки. Групи агресивних іноземців щодня нападають на прикордонників.

«Вагнери» покликані розширити «вікно можливостей», збільшивши потік біженців до країн ЄС.

● Міграційна криза - це один з гібридних інструментів Кремля для дестабілізації ситуації в Європі. 2015 р. кремль війною в Сирії здійняв першу велику хвилю біженців з арабських країн, 2021-го намагався повторити «подвиг», пустивши потік через Білорусь, куди масово зліталися мігранти з арабських країн, але польські та литовські прикордонники тоді зупинили десятки тисяч нелегалів. А в найближчій перспективі кремль генеруватиме ще одну гуманітарну катастрофу на африканському континенті.

● Крім терористичної місії, у «вагнерів» є ще й поліцейська: вони заслані до Білорусі для захисту режиму Лукашенки від можливих протестів, та й для контролю за самим Лукою: розквартирування найманців у «бульбостані» дозволить фюреру зменшити кількість регулярних підрозділів.

▶ ️Маніпулюючи Лукою, верховний бункеркомандувач рф посилає ще один сигнал Заходу: давайте бігом домовлятися: «50 нелегалів щодня, 1500 щомісяця, і це ми ще не починали. Тепер тут ще і «вагнер».

● Експорт тероризму, в цьому випадку - посилення нелегальної міграції, - стане новим екзистенційним викликом для ЄС. Але важко повірити, що це посилить європейської «партії миру».

● Уряди «Нової Європи» отримають відчутний аргумент скасувати американське правило «не чіпати рф». Логічно було б очікувати, що Польща, Литва, а також Латвія з Естонією завзято добиватимуться заборони на ракетні обстріли Московії, і лобіюватимуть надання ЗСУ ракет дальнього радіуса.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/836

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