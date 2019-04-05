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Директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона арестовали через месяц после освобождения

Директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона арестовали через месяц после освобождения

Прокуратура Токио арестовала бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по делу о злоупотреблении доверием.

Об этом сообщает телеканал NHK.

В прокуратуре заявляют, что Гон направил часть средств Nissan в дилерский центр в Омане, которым управляли его знакомые. Прокуроры считают, что Nissan за несколько лет потерял пять миллионов долларов.

Отмечается, что эти деньги могли потратить на покупку яхты Гона, а также переправить в инвестиционную компанию его сына в США.

Гон назвал свой арест "возмутительным и произвольным". Бывший топ-менеджер считает, что "некоторые люди из Nissan" пытаются заставить его замолчать и вводят прокуроров в заблуждение.

За день до ареста Гон сообщил в Twitter, что планирует 11 апреля провести пресс-конференцию и рассказать "правду о том, что происходит".

Напомним, 5 марта суд в японском Токио позволил освободить под залог в один миллиард иен (8,9 миллиона долларов) бывшего директора альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, которого обвиняют в финансовых махинациях и сокрытии доходов.

Ранее окружной суд Токио удовлетворил просьбу адвокатов бывшего члена совета директоров корпорации Nissan и сообщника Карлоса Грега Келли и выпустил его под залог.

Напомним, 19 ноября японские следователи арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона после обнародования результатов внутреннего расследования компании. Отмечается, что Гон занижал в официальной документации размер собственной документации, а также использовал активы компании в личных целях.

А 26 ноября автоконцерн Mitsubishi Motors уволил главу компании Карлоса Гона из-за его задержания по обвинению в финансовых махинациях.

Источник: prm.ua

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