Дмитрий Медведев пригрозил США повторением терактов 11 сентября с применением ядерного оружия

Таким образом он раскритиковал санкционные практики США, а также поставки вооружений «нашим врагам».

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей.

Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП», — написал бывший президент россии в своем Telegram-канале.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59557

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