Сегодня 10:14
Просмотров: 138
Дмитрий Медведев пригрозил США повторением терактов 11 сентября с применением ядерного оружия
Таким образом он раскритиковал санкционные практики США, а также поставки вооружений «нашим врагам».
«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей.
Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП», — написал бывший президент россии в своем Telegram-канале.
Джерело: https://t.me/c/1059135528/59557