Изжога. Немного о коллективной ответственности

Преамбула. Порядочные люди говорят о коллективной ответственности после развязывания войны, а преступники — после поражения.

С русней такая же х#йня абсолютно - если кто забыл, то геббельсян впервые озвучила тезис о том, шо их всех повесят, в том числе дворников, еще в начале 12-го месяца прошлого года. Не потому, что ей страшно, не-а - роспропаганда просто спи$дила(смекалочка называется, ага), то что работает у геббельса и юзает в своих целях

Но начнём издалека немного. Немцы верили, что ведут оборонительную войну, за защиту Отечества. В 1914 году они тоже верили, что ведут оборонительную войну. В обоих случаях основанием для оборонительной войны было то, что они находятся якобы "в кольце врагов". Прям как в россии, один в один

В 1939 году в Германии все адекватные понимали, что немецкие войска пересекли границу Польши, но один х#й пытались убедить себя в том, что это было сделано в "оборонительных целях":

пропаганда сначала твердила, шо были нападки на этнических немцев в Польше, а после "немножко" преувеличила число пострадавших немцев с 5-6 тысяч, включая погибших на службе в польской армии, до 58 000 убитых(в 10 раз всего-то, ага). Это послужило оправданием для репрессий против поляков и, конечно же, польских евреев.

Более того, один из нарративов немецкой пропаганды заключался в том, что поляки "притесняли немцев" только с подачи британцев. В немецком сознании тоже было представление, мол их якобы пытаются загнать в угол + что одна из других крупных европейских держав специально разжигает конфликт и подстрекает поляков. Короче, НАТО и Америка, тупо один в один

Ну, а то, что многие немцы считали, что границы, установленные в рамках Версальского договора, были нелегитимным - это вообще копия с рф и слепая уверенность русни в том, шо развалился ссср "неправильно". Поэтому и сам ввх, и россияне, не считают нынешнюю войну вторжением - в их понимании Украина является "частью россии" и не е@ет. Тчк

И да, тот же Клаузевиц считал, шо среди военных стратегов существует четкое разграничение между тем, как вы ведете войну, и причиной, по которой вы ее ведете.

Война может быть оборонительной по двум причинам:

первая – проиграть в такой войне равносильно собственному уничтожению

Вторая – военные цели(я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение, угу) противника настолько разрушительны, что вы вынуждены «обороняться» даже за пределами своих границ.

Это для понимания того, как они думают в принципе, кацапы в смысле

Идём дальше. В 1944 году, когда пи$дюлей Германия начала выгребать уже огромным порциями, абсолютное большинство жителей Германии окончательно поверило в то, что они сражаются за защиту отечества. И это не смотря на то, что в Германии было много людей, которые не считали себя нацистами, национал-социалистами и которые были против убийства евреев.

Но когда они узнали о том, что уничтожение реально происходит в огромных масштабах, им пришлось выбирать, не смотря на то, шо происходящее противоречило их религиозным и моральным убеждениям.

Моральная дилемма у немцев была проста - они просто выбирали, что хуже:

быть виновным в военном преступлении или быть виновным в национальном предательстве?

В итоге большинство немцев, за исключением убежденных антифашистов, открыто оскорбляющих гитлеровский режим, решили, что национальное поражение хуже каких-либо военных преступлений.

Поэтому случилась биополярочка: они одновременно осуждали убийство евреев, а также замалчивали происходящее.

Ну, а по мере приближения поражения, когда велись последние бои в апреле 1945 года, многие немцы вдруг вспомнили, что они таки знают об истреблении евреев, и начали беспокоиться о том, как их за это накажут.

И фишка была не в том, что немцам вдруг стало жаль евреев, не-а - до них просто дошло, что уничтожение являлось коллективным преступлением, за которое все будут нести коллективную ответственность, а не только военные

Правда, после капитуляции Германии, немцы быстро поняли, что спороли х#йню и начали винить во всех грехах и военных преступлениях эсэсовцев. Так было проще всем: Вермахт - военные, которые выполняли приказ, СС - черти, которые натворили х#йню, по типу чвк вагнера

При чем тут геббельсян и геббельс?

При том, что геббельс, примерно за два года до поражения Германии, нашёл так называемый волшебный ключик к мобилизации общества, которое назвал, если мне не изменяет память, "негативной пропагандой".

Суть метода заключалась в том, что, с помощью подконтрольных геббельсу сми, немцев постоянно пугали последствиями поражения Германии. Это сработало - страх немцев проиграть, стал тем фактором, из-за которого жители Германии так остервенело оборонялись, не смотря на всем понятный исход окончания войны

Эпилог или зачем так много букв. С каждым днем пугалок для россиян в стиле, мол украинцы вырежут всех нас, будет все больше. Сначала это будет продаваться мягко, но потом пойдёт отборный треш, в лучших традициях киселева. Ну, а быдло... а что быдло? Оно сожрёт это говно(жрали и не такое).

Вопрос в том, что время идёт - полгода после заявления геббельсян уже прошло ("Надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть — Гаага условная или конкретная — ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что нам от того, что еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся проиграть, даже представить нельзя").

Также нос по ветру держит соловьёв, который является владельцем двух резиденций на озере Комо в Италии(на сколько я помню, недвижимость не конфискована), указал итальянцам, в качестве своей профессии, "артист".

Мораль. Геббельс начал пугать немцев за два года до поражения в войне. Геббельсян это впервые сделала полгода назад

Выводы делайте сами

Джерело: https://t.me/gistapapapa/70924

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