Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 63

Жінка отримала від окупантів 10 тис. гривень за передачу інформації про ЗСУ

Жінка отримала від окупантів 10 тис. гривень за передачу інформації про ЗСУ

Дергачівський районний суд Харківської області визнав мешканку Харківщини винною у передачі інформації окупантам про дислокацію підрозділів НГУ та об’єкта енергетичної інфраструктури.

Уродженка с. Довжик, Богодухівського району, Харківської області Вікторія Рубан працювала прибиральницею в АТ «Українські енергетичні машини». Вона мала проросійськи погляди, які висловлювала у бесідах та у соцмережі «Однокласники».

За передачу інформації ворогу Рубан отримала від окупантів виплати — два рази по п’ять тисяч гривень.

Ворогу інформаторка встигла два рази передати інформацію – 11 червня та 1 липня 2023 року. робила це за допомогою месенджера «Telegram». Перший раз вона передала інформацію щодо розташування підрозділів НГУ. Друга інформація стосувалася локації об`єкта енергетичної інфраструктури АТ «Українські енергетичні машини».

Наприкінці серпня 2023 Вікторію Рубан було затримано. З 30 серпня вона вже перебувала у СІЗО.

Допитана у судовому засіданні інформаторка ворога свою вину не визнала та пояснила, що вона дійсно зв`язувалася зі своїми знайомими, деякі з яких мали відношення до збройних сил рф, та доповідала їм про місця розташування військ ЗСУ.

Вона нібито це робила з метою недопущення влучання по цивільних під час ракетних та артилерійських обстрілів та з метою таких обстрілів уникнути.

Вікторія Рубан пояснила, що отримала від осіб, яким вона повідомляла цю інформацію, 10 000 гривень — два рази по 5 000 гривень.

Один зі свідків показав, що Рубан ще з 2014 року мала проросійські настрої. Часто їздила до москви та Бєлгорода. Після 24 лютого 2022 року вона в усних розмовах почала висловлюватися проти України, називала українських військових «бандерівці», «фашисти».

Інший свідок дав покази, що інформаторка ворога у соціальній мережі «Однокласники» у 2021 по 2023 роки писала про те, що руські хороші люди, а українці – тварюки.

У телефоні Вікторії Рубан було виявлено телеграм-канали, які поширюють проросійські наративи, а саме: «Харьковская область. Наши»; «москвач. Новости»; «Купянск За Победу»; «Грайворон 24»; «Харьков 2 Вещает»; «ВАЛУЙКИ «Z» «О» «V»; «Белгород. События» та акаунт «Сергей рос. фсб».

Саме з людиною з акаунтом «Сергій рос. фсб» Рубан листувалася та передавала туди інформацію про місце розташування «укранацистів» та «бандерівців-військових».

Суд визнав Вікторію Рубан винною та призначив їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Джерело: donpatriot.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Поети, письменниці, друкарі й бібліотекарі: як кремль знищує носіїв українського коду
Сегодня 08:57    12
ЗСУ доповнять новим родом військ — Кіберсилами
Сегодня 08:46    46
Вибори в Україні відбудуться наступного року - Микола Стефанчук
Сегодня 08:32    75
Щодо 28 жовтня 1944 року та звільнення України від нацистів
Сегодня 08:28    69
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:20    75
Оперативна інформація станом на 08.00 28.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    81
На Кураховском направлении была уничтожена уникальная российская БМПТ «Терминатор-2»
Сегодня 08:14    90
Фатальна їзда ― окупант вбився на мопеді, але поховають як “героя” війни
Сегодня 07:55    104
Польща піймала диверсантів "вибухової групи" зі слідом з рф
Сегодня 07:46    104
"Може становити загрозу життю": фірма продала поліції охорони неякісні бронежилети
Сегодня 07:37    112
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 