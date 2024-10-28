Жінка отримала від окупантів 10 тис. гривень за передачу інформації про ЗСУ

Дергачівський районний суд Харківської області визнав мешканку Харківщини винною у передачі інформації окупантам про дислокацію підрозділів НГУ та об’єкта енергетичної інфраструктури.

Уродженка с. Довжик, Богодухівського району, Харківської області Вікторія Рубан працювала прибиральницею в АТ «Українські енергетичні машини». Вона мала проросійськи погляди, які висловлювала у бесідах та у соцмережі «Однокласники».

За передачу інформації ворогу Рубан отримала від окупантів виплати — два рази по п’ять тисяч гривень.

Ворогу інформаторка встигла два рази передати інформацію – 11 червня та 1 липня 2023 року. робила це за допомогою месенджера «Telegram». Перший раз вона передала інформацію щодо розташування підрозділів НГУ. Друга інформація стосувалася локації об`єкта енергетичної інфраструктури АТ «Українські енергетичні машини».

Наприкінці серпня 2023 Вікторію Рубан було затримано. З 30 серпня вона вже перебувала у СІЗО.

Допитана у судовому засіданні інформаторка ворога свою вину не визнала та пояснила, що вона дійсно зв`язувалася зі своїми знайомими, деякі з яких мали відношення до збройних сил рф, та доповідала їм про місця розташування військ ЗСУ.

Вона нібито це робила з метою недопущення влучання по цивільних під час ракетних та артилерійських обстрілів та з метою таких обстрілів уникнути.

Вікторія Рубан пояснила, що отримала від осіб, яким вона повідомляла цю інформацію, 10 000 гривень — два рази по 5 000 гривень.

Один зі свідків показав, що Рубан ще з 2014 року мала проросійські настрої. Часто їздила до москви та Бєлгорода. Після 24 лютого 2022 року вона в усних розмовах почала висловлюватися проти України, називала українських військових «бандерівці», «фашисти».

Інший свідок дав покази, що інформаторка ворога у соціальній мережі «Однокласники» у 2021 по 2023 роки писала про те, що руські хороші люди, а українці – тварюки.

У телефоні Вікторії Рубан було виявлено телеграм-канали, які поширюють проросійські наративи, а саме: «Харьковская область. Наши»; «москвач. Новости»; «Купянск За Победу»; «Грайворон 24»; «Харьков 2 Вещает»; «ВАЛУЙКИ «Z» «О» «V»; «Белгород. События» та акаунт «Сергей рос. фсб».

Саме з людиною з акаунтом «Сергій рос. фсб» Рубан листувалася та передавала туди інформацію про місце розташування «укранацистів» та «бандерівців-військових».

Суд визнав Вікторію Рубан винною та призначив їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Джерело: donpatriot.news

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