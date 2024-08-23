Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 80

кремлівських пропагандистів Саймса і Ріттера запідозрили у порушенні санкцій проти рф

кремлівських пропагандистів Саймса і Ріттера запідозрили у порушенні санкцій проти рф

Нещодавні обшуки, проведені агентами ФБР у будинках політолога Дмитра Саймса (ведучого шоу «Велика гра» на російському телебаченні) та колишнього інспектора ООН Скотта Ріттера (працював на rt), пов'язані з підозрою у порушенні ними економічних санкцій, введених проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну, та спробами допомогти росії втрутитися у вибори в Сполучених Штатах, пише (https://www.nytimes.com/2024/08/21/technology/us-fbi-russia-election-disinformation.html) New York Times.

У Національній розвідці США переконані, що кремль використовує Саймса та Ріттера для «свідомого та несвідомого» розповсюдження вигідних москві наративів.

Вони, зокрема, допомагають росіянам створювати фіктивні сайти, фабрикувати відеоматеріали, які виставляють у негативному світлі президента США Джо Байдена і кандидатку на посаду президента Камалу Гарріс.

Джерело: https://t.me/spravdi/40976

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 14 років тюрми отримав юрист-колаборант, який шпигував за блокпостами у Краматорську і планував втечу до рф
Сегодня 11:11    30
СБУ повідомила про заочну підозру клірику-ювеліру УПЦ (МП) із Луганщини, який продає золоті вироби до росії
Сегодня 10:41    72
Позиції ворога знищили прикордонники на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 10:28    72
"О, улупив дрон. о, що сьогодні дєлаєца" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:39    94
СБУ затримала інформаторку рф, яка допомагала рашистам прорватися до Нью-Йорка на Донеччині
Сегодня 09:27    96
Оперативна інформація станом на 08.00 23.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:12    84
Сила санкций: товарооборот россии и ЕС упал до уровня 1999 года
Сегодня 09:05    91
Збито 14 ударних БПЛА
Сегодня 08:52    84
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 серпня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:50    85
рф не сподобалися кореспонденти CNN у Суджі
Сегодня 08:44    113
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 