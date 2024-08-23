кремлівських пропагандистів Саймса і Ріттера запідозрили у порушенні санкцій проти рф

Нещодавні обшуки, проведені агентами ФБР у будинках політолога Дмитра Саймса (ведучого шоу «Велика гра» на російському телебаченні) та колишнього інспектора ООН Скотта Ріттера (працював на rt), пов'язані з підозрою у порушенні ними економічних санкцій, введених проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну, та спробами допомогти росії втрутитися у вибори в Сполучених Штатах, пише (https://www.nytimes.com/2024/08/21/technology/us-fbi-russia-election-disinformation.html) New York Times.

У Національній розвідці США переконані, що кремль використовує Саймса та Ріттера для «свідомого та несвідомого» розповсюдження вигідних москві наративів.

Вони, зокрема, допомагають росіянам створювати фіктивні сайти, фабрикувати відеоматеріали, які виставляють у негативному світлі президента США Джо Байдена і кандидатку на посаду президента Камалу Гарріс.

Джерело: https://t.me/spravdi/40976

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