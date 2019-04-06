«Жодних СТОПІВ щодо прізвищ: достатні докази + дотримання КПК = підозра+обвинувальний акт+вирок+конфіскація»

4 квітня 2019 року Генеральний прокурор Юрій Луценко провів оперативну нараду з групою слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 1213220540000400 (#КурченкоГейт).

З минулого тижня окремі ЗМІ продовжують маніпулювати навколо гучних прізвищ, які згадуються в #КурченкоГейт. «Прогнози» експертів щодо внутрішніх репресій, змін групи прокурорів, «втрати» доказів тощо не справдились.

Генеральний прокурор наголосив на необхідності суттєвої активізації розслідування. З цією метою Генпрокурор доручив:

- значно посилити групу прокурорів у #КурченкоГейт (done);

- звернутись до суду з клопотанням про передачу в управління Агентству АРМА активів групи компаній «Український медіа холдинг» - UMH Group (done); До речі, відповідні арешти було накладено ще у 2014 та 2017 роках, а перша спроба передати активи в управління АРМА – у 2018 році.

- провести інвентаризацію матеріалів #КурченкоГейт (щоб «миші» не з‘їли зібрані докази);

- відрядити прокурорів за кордон з метою забезпечення арештів виявлених активів фігурантів #КурченкоГейт в іноземних юрисдикціях;

- активізувати роботу прокурорів і слідчих у напрямку встановлення інших причетних осіб, злочинним шляхом здобутих коштів та майна, виконання інших завдань кримінального провадження.

Юрій Луценко підкреслив, що забезпечить захист від будь-якого політичного чи інформаційного тиску на слідчих та прокурорів і не допустить посягань на процесуальну незалежність прокурорів.

Як раніше повідомлялося, в окремому провадженні, де С. Курченко підозрюється у вчиненні низки злочинів, Генпрокуратурою завершено досудове розслідування та відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Крім того, триває розслідування в ході якого здійснюється перевірка причетності інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються С.Курченку та пов’язаним із ним особам.

Далі буде.

Источник: gp.gov.ua

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