СБУ розпочала розслідування майже 92 тис. кримінальних проваджень щодо повномасштабної агресії рф, – Василь Малюк

Служба безпеки з початку повномасштабного вторгнення розпочала досудове розслідування у майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією рф проти України. Із них на сьогоднішній день триває слідство у близько 43 тис. справ, що стосуються саме порушень росією законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань взаємодії правоохоронних і державних органів, що відбулася в Офісі Генерального прокурора.

Він зазначив, що розслідування злочинів рф є надзвичайно важливим і для українців, і для всього світу.

«На сьогоднішній день СБУ розслідує майже 43 тис. проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. І ми не просто фіксуємо ці злочини. А виконуємо всі необхідні процесуальні дії у рамках українського законодавства. Щоб рано чи пізно усі російські злочинці постали перед судом», – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Насамперед це стосується вищого військово-політичного керівництва рф і командування армії.

За словами Василя Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із цієї категорії російських посадовців, у тому числі понад 25 командувачам окремих родів військ і армій.

Встановлюються і конкретні виконавці злочинів. Наприклад, оголошено про підозру командиру важкого бомбардувального полку, полковнику Тимошину. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі в січні цього року і по ТРЦ «Амстор» у Кременчуку в червні 2022 року.

Загалом до суду скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва рф, із яких вже засуджено 22.

«Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт путіна та львової-бєлової – це тільки початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю», – підкреслив Василь Малюк.

Він додав, що до цієї роботи долучаються й міжнародні структури, які розслідують і окремі кейси, і «магістральне» провадження про російську агресію проти України.

Сама ж спецслужба застосовує сучасні підходи для фіксації воєнних злочинів рф. Це не тільки огляди місць злочинів, а й аналіз відкритих даних, використання різних програмних продуктів, системна взаємодія з військовими та Офісом Генпрокурора.

«СБУ максимально уніфікує роботу з пошуку та аналізу даних – щоб не втратити жоден доказ злочину. Уламки ракет, перехоплені розмови, знімки з супутника і «трофейна документація» – все йде в нашу скарбничку доказів», – підкреслив Василь Малюк.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8716

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