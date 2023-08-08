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Минулого тижня було багато важливих новин від антикорупційних органів. Вирішили зібрати все найцікавіше

Минулого тижня було багато важливих новин від антикорупційних органів. Вирішили зібрати все найцікавіше

Нові підозри:

● власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго у справі щодо корупції у Верховному Суді. Про підозру повідомили заочно, так як Жеваго за кордоном.

● судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонському у справі про замах на надання хабаря іншій судді цього ж суду, а також заволодіння частиною хабаря у 2 тисячі доларів шляхом обману.

Нові завершені розслідування:

● щодо мера Одеси Труханова та його спільників у справі про злочинну організацію, діяльність якої, за даними слідства, завдала місту 689 млн грн збитків;

● про заволодіння майном та коштами ПАТ «Укрнафта» на суму понад 13,8 млрд грн;

● щодо агробарона Олега Бахматюка та його сестри Наталії Василюк у справі ВіЕйБі банку;

● щодо нардепа Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні на 567 тисяч доларів.

Нові вироки:

● ВАКС затвердив угоду між ексміністром часів Януковича Миколою Злочевським та САП у справі про рекордний хабар. Злочевський визнав вину і уник заочної тюрми, взамін отримав штраф у 68 тисяч грн та сплатив 500 млн грн на підтримку ЗСУ. Також він надав допомогу військовим на 160 млн грн.

● На угоду пішов Сергій Шевченко, керівник патронатної служби колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Він визнав вину, погодився дати викривальні покази і преерахував 6 млн грн на ЗСУ. Взамін отримав 5 років умовно з іспитовим строком у 3 роки.

● САП подала ювілейний 10-й позов щодо цивільної конфіскації, за яким прокурори хочуть стягнути з чиновника ДБР і його дружини-прокурора 7,1 млн грн необґрунтованих активів. Йдеться про садовий будинок, дві квартири в центрі Києва і машиномісце.

● Оголосили в розшук ексдепутата Георгія Логвинського у справі "Золотого мандарину". Його підозрюють в організації розкрадання на понад 54 млн грн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2448

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