Мы не начинали войну в Украине, — путин очередной раз попытался что-то ̶п̶р̶о̶к̶а̶ш̶л̶я̶т̶ь̶ сказать на «Валдайском клубе»
● «Был момент, когда россия хотела вступить в НАТО вступить, но НАТО такая страна не нужна!».
● «Сотрудничество России и Китая не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер»
● «В начале XXI века все думали, что мир извлек уроки из Второй мировой войны». (Все кроме путина)
● «В Европе ситуация с экономикой гораздо хуже, чем в США».
● «У нас рекордно низкая безработица в 3%».
● «Мы выступаем за справедливость для всех, эпоха эксплуатации в прошлом».
● «Слышать россию никто не собирался, самонадеянность Запада просто зашкаливала».
● Наша общая цель добиться «денацификации» Украины — Путин
● Нюрнбергский трибунал признал дивизию «Галичина» ответственной за геноцид, это решение принимали независимые судьи, — Путин.
Также кровавый диктатор выступил за постепенное реформирование и расширение Совета Безопасности ООН. Он аргументировал это тем, что СССР часто пользовался правом вето, зато это не доводило до конфликтов.
Джерело: https://t.me/u_now/114331