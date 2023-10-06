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Мы не начинали войну в Украине, — путин очередной раз попытался что-то ̶п̶р̶о̶к̶а̶ш̶л̶я̶т̶ь̶ сказать на «Валдайском клубе»

Мы не начинали войну в Украине, — путин очередной раз попытался что-то ̶п̶р̶о̶к̶а̶ш̶л̶я̶т̶ь̶ сказать на «Валдайском клубе»

● «Был момент, когда россия хотела вступить в НАТО вступить, но НАТО такая страна не нужна!».

● «Сотрудничество России и Китая не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер»

● «В начале XXI века все думали, что мир извлек уроки из Второй мировой войны». (Все кроме путина)

● «В Европе ситуация с экономикой гораздо хуже, чем в США».

● «У нас рекордно низкая безработица в 3%».

● «Мы выступаем за справедливость для всех, эпоха эксплуатации в прошлом».

● «Слышать россию никто не собирался, самонадеянность Запада просто зашкаливала».

● Наша общая цель добиться «денацификации» Украины — Путин

● Нюрнбергский трибунал признал дивизию «Галичина» ответственной за геноцид, это решение принимали независимые судьи, — Путин.

Также кровавый диктатор выступил за постепенное реформирование и расширение Совета Безопасности ООН. Он аргументировал это тем, что СССР часто пользовался правом вето, зато это не доводило до конфликтов.

Джерело: https://t.me/u_now/114331

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