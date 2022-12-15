На деокупованих територіях виявили дитячі катівні, там росіяни катували і морили голодом маленьких українців

Про це повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець. Що саме розповів омбудсмен:

● У деокупованому Херсоні виявили десять катівень, в одній – окрема камера, де тримали дітей.

● Дітям давали воду через день, не давали їжу, розповідали, що батьки від них відмовилися.

● Одного хлопчика затримали, бо він сфотографував російську техніку. Його тримали в катівні, застосовуючи тортури.

Що ще сказав Лубінець в ході брифінгу:

● 13 мільйонів українців вимушені проживати на тимчасово захоплених територіях або в районі проведення бойових дій.

● 4,9 мільйона громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині держави. З них 30% – це пенсіонери та особи з інвалідністю.

● 7,9 мільйона українців виїхали за межі країни. Це – 20% від фактичного населення держави.

Джерело: https://t.me/spravdi/22504

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