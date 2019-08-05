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На Волыни священник «московского патриархата» ограбил приход ПЦУ. ВИДЕО

На Волыни священник «московского патриархата» ограбил приход ПЦУ. ВИДЕО

Церковные баталии на Волыни за имущество религиозных общин не утихают.

Община села Шклинь Горохиского района решила перейти в ПЦУ еще в марте текущего года. Но местный отец Александр назвал ПЦУ «неканонической и раскольнической», а всех ее прихожан — «раскольниками», описывает ситуацию сайт «Под прицелом».

После того, как священник не поддержал решение общины и остался в подчинении Московского патриархата, жители села получили нового священнослужителя, который стал приезжать к ним из соседнего села.

В ночь на 1 августа отец Александр приехал к дому, который находится в собственности религиозной общины и в котором он прожил 22 года, и вынес из него все, что только можно было: побил и забрал двери, поставив на входные какие-то старые и подперев их кирпичом, ободрал обои по комнатам и даже повыкручивал все розетки и люстры, которые были в доме. Как утверждают жители общины, практически все, что было в доме, куплено за деньги общины, которые люди жертвовали храму.

Дом в непригодном для проживания состоянии, и сейчас, когда в храм в селе пришел новый священник, его некуда заселить.

Источник: sprotyv.info

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