На Волыни священник «московского патриархата» ограбил приход ПЦУ. ВИДЕО

Церковные баталии на Волыни за имущество религиозных общин не утихают.

Община села Шклинь Горохиского района решила перейти в ПЦУ еще в марте текущего года. Но местный отец Александр назвал ПЦУ «неканонической и раскольнической», а всех ее прихожан — «раскольниками», описывает ситуацию сайт «Под прицелом».

После того, как священник не поддержал решение общины и остался в подчинении Московского патриархата, жители села получили нового священнослужителя, который стал приезжать к ним из соседнего села.

В ночь на 1 августа отец Александр приехал к дому, который находится в собственности религиозной общины и в котором он прожил 22 года, и вынес из него все, что только можно было: побил и забрал двери, поставив на входные какие-то старые и подперев их кирпичом, ободрал обои по комнатам и даже повыкручивал все розетки и люстры, которые были в доме. Как утверждают жители общины, практически все, что было в доме, куплено за деньги общины, которые люди жертвовали храму.

Дом в непригодном для проживания состоянии, и сейчас, когда в храм в селе пришел новый священник, его некуда заселить.

Источник: sprotyv.info

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