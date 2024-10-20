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Організував комуністичний рух: жителя Миколаївщини судитимуть за державну зраду

Організував комуністичний рух: жителя Миколаївщини судитимуть за державну зраду

У Миколаївській області викрили прихильника "руського миру". Він створив комуністичний осередок та розповсюджував пропагандистські матеріали. Наразі обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Миколаївська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 25-річного мешканця Первомайська, якого звинувачують у державній зраді під час воєнного стану за ч. 2 ст. 111 КК України.

Слідчі з'ясували, що чоловік очолив заборонене в Україні політичне об’єднання та організував діяльність групи, що підтримувала комуністичний рух.

В рамках своєї діяльності він писав статті, які підривали інформаційну безпеку України, де заперечувалася її незалежність і виправдовувалась агресія росії. Після редагування матеріали передавалися для публікації на закордонному соціалістичному сайті.

З лютого 2022 року було розміщено понад 10 таких пропагандистських статей. Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідуванням займалася СБУ Миколаївщини.

Джерело: intent.press

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