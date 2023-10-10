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Порівняльні характеристики двох терористичних територій

Порівняльні характеристики двох терористичних територій

▶ ️Сектор Газа. Розмір - трошки більше Монако. 35 кілометрів пляжів на узбережжі Середземного моря. Грошей - хоч упийся, бо всі - від США до ЄС - платять цій території данину.

Та зробіть ви світовий курорт, туристичну Мекку, налагодьте експорт мандаринів, понабудуйте яхт-клубів, живіть та процвітайте у злагоді з Ізраїлем та Єгиптом! З таким гандикапом кожен палестинець може жити не гірше за рандомного ізраїльтянина, а, враховуючи печеньки від США та ЄС - ще й краще! Натомість, живе як бомж, заздрить ізраїльтянину та єдине, що добре вміє - крушити, вбивати та ненавидіти.

▶ ️Ерефія. Вільних земель - хоч ср@кою їж. Перша позиція серед країн — виробників алмазів та третя по запасам золота. А ще друге місце у світі з видобутку нафти та природного газу!

З таким гандикапом кожен росіянин може жити як арабський шейх. А живе як болотне чмо - у чверті росіян туалет на вулиці і немає доступу до газу та інтернету. Натомість, 3% "еліти" мають стільки, скільки решта 97%. І цій решті засирають мозок тим, що росію зі всіх сторін оточують бандерівці, нацисти, сіоністи, геї, содоміти та піндоси, які сплять і бачать, як захопити Сизрань та Комсомольск-на-Амурє.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17712

Новости портала «Весь Харьков»

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