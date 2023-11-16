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"Правки Лозового" поховають у суді справу Одеського припортового заводу

Правки Лозового поховають у суді справу Одеського припортового заводу

Епізод справи щодо заволодіння коштами "Одеського припортового заводу" (ОПЗ) на 390 млн грн вже завтра можуть остаточно "поховати" у Верховному Суді через "правки Лозового", — Центр протидії корупції.

Слідчі НАБУ і САП вважать, що впродовж 2020-2021 років очолювана ексголовою Фонду державного майна і активним учасником "Батальйону Монако" Дмитром Сенниченком злочинна організація нібито заволоділа більше 500 млн грн, із яких понад 390 млн грн припало на ОПЗ.

Перші підозри у провадженні з’явилися у березні 2023 року. Окрім Сенниченка, підозрюваними у епізоді стосовно "Одеського припортового заводу" є ще п’ять осіб.

Особливої уваги серед них заслуговує радник Сенниченка Андрій Гмирін, якого за даними ЗМІ, в ОП привів заступник керівника Офісу Олег Татаров.

Через три місяці після підозр детективи і прокурори пішли до суду, щоб продовжити строк розслідування. Саме такий порядок встановлюють "правки Лозового", однак слідча суддя відмовила у продовженні строків у двох ключових епізодах справи щодо ОПЗ.

Оскарження відмови до апеляції ВАКС успіху не принесло. Там відмовилися відкривати провадження. Зараз справа перебуває у Верховному Суді.

Засідання відбудеться вже сьогодні. Справу розглядатимуть судді Олександра Яновська, Наталія Антонюк та Станіслав Голубицький.

Джерело: https://t.me/znua_live/121139

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