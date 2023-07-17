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путин врет, что россия дo сих пoр не примeняла кассетные боеприпасы

путин врет, что россия дo сих пoр не примeняла кассетные боеприпасы

«До сих пор мы этого не делали и не применяли»: путин грозится «зеркально ответить» на применение кассетных боеприпасов Украиной. До этого россия якобы ничего подобного не применяла.

На начало этого месяца зафиксировано уже больше сотни случаев применений россией кассетных боеприпасов: 215 погибших и 474 раненых. Об этом деду, похоже, не доложили.

Харків 28 лютого: росія обстрілює житлові райони БМ-30 «Смерч», які розкидують у повітрі десятки касетних бойових елементів. Лише під час цієї атаки росія вбила дев'ять цивільних.

Тим, хто буде розповідати про «як же ж так, касетні боєприпаси» - покажіть це відео. Люди вийшли набрати води у Харкові, коли їх вбили касетні снаряди росії.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19636

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