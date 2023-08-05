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росія хоче використати «вагнерівців» для втягнення білорусі у повномасштабну війну

росія хоче використати «вагнерівців» для втягнення білорусі у повномасштабну війну

СБУ встановила, що росія хоче використати «вагнерівців» для втягнення білорусі у повномасштабну війну проти України

Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації «під чужим прапором» на стратегічному об’єкті білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових зс рф та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом «вагнерівців».

Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українських диверсантів». У скоєному рф планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

Інформацію про запланований у білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця зс рф, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку.

Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста.

Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до білорусі як учасник приватної військової компанії «Вагнер».

Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про «спеціальну місію» на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

Служба безпеки застерігає армію білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9169

Новости портала «Весь Харьков»

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