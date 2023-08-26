росіяни знищують персональні дані викрадених українських дітей, яких віддають на усиновлення, — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

"Вони мають вже інші дати народження, інші прізвища та імена, і це ускладнює процедуру пошуку", — зауважує експерт.

За його словами, стирання ідентичності окупанти практикують з 2014 року, коли викрадали малюків з дитбудинків у Криму.

Джерело: https://t.me/znua_live/109165

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