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росіяни знищують персональні дані викрадених українських дітей, яких віддають на усиновлення
росіяни знищують персональні дані викрадених українських дітей, яких віддають на усиновлення, — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
"Вони мають вже інші дати народження, інші прізвища та імена, і це ускладнює процедуру пошуку", — зауважує експерт.
За його словами, стирання ідентичності окупанти практикують з 2014 року, коли викрадали малюків з дитбудинків у Криму.
Джерело: https://t.me/znua_live/109165