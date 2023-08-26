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росіяни знищують персональні дані викрадених українських дітей, яких віддають на усиновлення

росіяни знищують персональні дані викрадених українських дітей, яких віддають на усиновлення

росіяни знищують персональні дані викрадених українських дітей, яких віддають на усиновлення, — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

"Вони мають вже інші дати народження, інші прізвища та імена, і це ускладнює процедуру пошуку", — зауважує експерт.

За його словами, стирання ідентичності окупанти практикують з 2014 року, коли викрадали малюків з дитбудинків у Криму.

Джерело: https://t.me/znua_live/109165

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