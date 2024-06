російські окупанти знеголовили українського військового замість того, щоб взяти його в полон, - сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

Під час аеророзвідки на одній із бойових позицій військові виявили пошкоджений броньований автомобіль ЗСУ.

На капоті бронеавтомобілю лежала відрізана голова українського воїна.

«Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення», – розповів Костін.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Russian occupiers beheaded Ukrainian soldier in Donetsk Oblast having committed another severe war crime.

"We have received information that commanders of one of Russian occupiers' units have given order not to take POWs, killing them instead. Fact of beheading of Ukrainian soldier has been documented in Donetsk Oblast", - Office of the Prosecutor General of Ukraine. (https://t.me/pgo_gov_ua/24419)

During aerial reconnaissance Ukrainian defenders found damaged Ukrainian armored vehicle with cut head of Ukrainian soldier.

"That's a cruel barbarism which should not be present in XXI century and yet another evidence that Russian war crimes are not a single incident, but a pre-planned strategy of Russian regime", - the Prosecutor General followed. (https://t.me/pgo_gov_ua/24419)

