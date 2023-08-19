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СБУ повідомила про підозру проросійському блогеру, який вербував агентів для фсб на Запоріжжі

СБУ повідомила про підозру проросійському блогеру, який вербував агентів для фсб на Запоріжжі

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність резидента (координатора) агентурних мереж фсб, який перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області

У ході спецоперацій СБУ у травні та липні цього року на підконтрольній території регіону було затримано трьох його «підопічних».

Тоді зловмисники готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари рф по бойових позиціях українських воїнів на передовій.

За даними слідства, резидентом викритих російських агентів є мешканець захопленого міста Василівка, який працює на фсб під виглядом місцевого блогера.

Основним його завданням є формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запоріжжя.

Для вербування він використовує власний Телеграм-канал, який нараховує до 30 тис. користувачів.

Там він розміщує повідомлення, в яких закликає мешканців регіону «зливати» окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Охочих «допомогти» агресору блогер одразу виводив на прямий зв’язок з кадровим співробітником фсб.

Крім того, зрадник активно використовує власний інтернет-ресурс для «розгону» наративів кремля, в яких подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України, але співробітники СБУ встановили його місця перебування та проводять заходи для притягнення до відповідальності. Зловмисника буде покарано!

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9364

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