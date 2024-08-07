СБУ повідомила про підозру спецназівцю гру, який намагався вбити цивільного під час окупації Київщини

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця рф, який причетний до катувань цивільного населення у період окупації частини території Київщини.

Мова йде про Олександра Тамряна – 24-річного військовослужбовця 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).

На початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.

Під час окупації населеного пункту Тамрян був залучений до проведення так званих «зачисток», спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні.

Так, на початку березня 2022 року, перебуваючи на території селища, він разом з іншими військовими рф об’їжджав помешкання місцевих жителів.

Під час одного з таких «рейдів» Тамрян увірвався на подвір’я 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата.

Далі фігурант та ще чотири рашисти продовжили бити потерпілого ногами та прикладами.

У такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка «зізнання» у співпраці із Силами оборони. Але зловмиснику цього не вдалося.

Потім окупанти залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а фігурант пригрозив йому, що зараз повернеться і вб’є чоловіка.

За даними слідства, потерпілому вдалося сховатися і тим самим уникнути фізичної розправи.

Унаслідок побиття рашисти зламали йому ребра, розбили голову, пошкодили грудну клітку, поперек і ноги.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнного злочинця рф.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12542

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