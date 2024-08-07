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СБУ повідомила про підозру спецназівцю гру, який намагався вбити цивільного під час окупації Київщини

СБУ повідомила про підозру спецназівцю гру, який намагався вбити цивільного під час окупації Київщини

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця рф, який причетний до катувань цивільного населення у період окупації частини території Київщини.

Мова йде про Олександра Тамряна – 24-річного військовослужбовця 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).

На початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.

Під час окупації населеного пункту Тамрян був залучений до проведення так званих «зачисток», спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні.

Так, на початку березня 2022 року, перебуваючи на території селища, він разом з іншими військовими рф об’їжджав помешкання місцевих жителів.

Під час одного з таких «рейдів» Тамрян увірвався на подвір’я 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата.

Далі фігурант та ще чотири рашисти продовжили бити потерпілого ногами та прикладами.

У такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка «зізнання» у співпраці із Силами оборони. Але зловмиснику цього не вдалося.

Потім окупанти залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а фігурант пригрозив йому, що зараз повернеться і вб’є чоловіка.

За даними слідства, потерпілому вдалося сховатися і тим самим уникнути фізичної розправи.

Унаслідок побиття рашисти зламали йому ребра, розбили голову, пошкодили грудну клітку, поперек і ноги.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнного злочинця рф.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12542

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