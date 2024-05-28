Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:28
Просмотров: 68

СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони рф

СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони рф

Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника міністра оборони рф Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України.

За даними слідства, посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави.

За його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу рф.

Серед іншого встановлено, що Криворучко особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет «Іскандер».

Рашисти використовують це озброєння для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12046

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Черноморский флот бежит в Каспийское море – анализ Александра Коваленко
Сегодня 08:05    0
За матеріалами СБУ Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука, який фінансував рупори кремля в ЄС
Сегодня 07:55    21
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:53    30
Знищено три «шахеди»
Сегодня 07:46    44
росія перекинула в Білорусь військові вертольоти, оголосили спільні навчання
Сегодня 07:46    48
Применение РОВ fpv-дронов в мае уже установило абсолютный рекорд
Сегодня 07:37    52
Новий рекорд дальності: дрон ГУР атакував РЛС в Орську
Сегодня 07:37    54
Потери РОВ в мае уже установили, либо предвещают установление нескольких новых рекордов
Сегодня 07:20    68
ДБР досліджує обставини прориву російськими військовими кордону у Харківській області
Сегодня 07:11    67
Співробітники ТЦК вже близько доби утримували головреда Економічної правди без зв'язку
Сегодня 07:03    79
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 