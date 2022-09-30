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СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала провокації в Одесі до дня народження путіна

СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала провокації в Одесі до дня народження путіна

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань викрили агентурну мережу спецслужб рф в Одесі. Завданням групи було проведення підривної діяльності на території регіону.

Зокрема, вони виконували наступні завдання рашистів:

▪️ збирали інформацію щодо співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих «списків зачистки», якби росіянам вдалося захопити область;

▪️ проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами «руского міра»;

▪️ купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували «закинути» у місто.

Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора рф: вивісили ворожий триколор із надписом «Одесса – русский город» і передали ці фото для російських ЗМІ.

Наступною акцією мало стати «привітання путіна з днем народження» 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента рф.

Це завдання, а також підготовка «матеріально-військової бази» для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.

Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі.

Проте завдяки діям Служби безпеки на випередження зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена.

Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/5237

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