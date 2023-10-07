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СБУ вивела з Придністров’я і затримала агента-спецназівця фсб, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки

СБУ вивела з Придністров’я і затримала агента-спецназівця фсб, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента фсб. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України.

Для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її «згоди» на співпрацю з ворогом.

За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку».

Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його «на гарячому».

За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої «ПМР».

Згодом він став снайпером у складі підконтрольного рф підрозділу «внутрішніх військ Придністров’я». Потім фігурант отримав «підвищення» і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення «Едельвейс» мвс росії.

У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової «ПМР», де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований представниками місцевого «мдб».

Тоді він отримав оперативний псевдонім «Скіф», пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань.

Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Cлідчі Служби безпеки повідомили «Скіфу» про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ вивела з Придністров’я і затримала агента-спецназівця фсб, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки

Джерело: https://t.me/SBUkr/9895

Новости портала «Весь Харьков»

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