СБУ затримала у Лимані «головного інженера росенерго», який відключив мирне населення від електрики і подав енергію рашистам

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини.

Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили «головним інженером» у створеній агресором «регіональній енергопостачальній компанії рф».

На цій «посаді» він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби рашистів.

Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих «відділів міліції днр» та «військової комендатури» рф.

Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська.

При цьому, домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії .

Також фігурант записував для прокремлівських Телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ зірвали «плани» фігуранта – встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8779

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