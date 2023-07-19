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СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» інформацію про українські безпілотники на Херсонщині

СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» інформацію про українські безпілотники на Херсонщині

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру) під час спецоперації на Херсонщині.

Фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні і виконує бойові завдання на передовій.

За вказівкою російської спецслужби зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони.

Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Також агентка гру намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ.

Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» її до рф і видати російський паспорт.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об’єкти.

За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником гру з позивним «Дімка».

У поле зоре російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі «Вконтакте».

У подальшому зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8984

Новости портала «Весь Харьков»

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