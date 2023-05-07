СБУ зірвала втечу двох поплічників рф, які допомагали ворогу на Херсонщині

Служба безпеки затримала ще двох прихильників рф у результаті масштабних контрдиверсійних заходів на звільненій частині Херсонщини.

Зловмисниками виявились місцеві жителі: батько і син, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації регіону.

Після звільнення правобережної Херсонщини молодший чоловік продовжив підтримувати контакт з російськими військовими, які втекли на лівий берег Дніпра.

За даними слідства, він «зливав» окупантам місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району.

Найбільше ворога цікавили локації бойових позицій ствольної артилерії ЗСУ.

Також фігурант інформував загарбників про наслідки російських повітряних атак на місцеві об’єкти критичної інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки.

Розвіддані окупанти використовували для коригування повторних ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб.

Для комунікації зрадник використовував анонімні месенджери, а передачу розвідінформації здійснював у вигляді текстових і аудіоповідомлень, а також електронних координат.

При цьому, батько ворожого коригувальника під час тимчасової окупації Херсона добровільно погодився на призначення до створеного загарбниками «міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області».

Перебуваючи на керівній «посаді», він виконував вказівки гауляйтера Сальдо щодо поширення кремлівського режиму на території регіону.

Встановлено, що колаборант регулярно брав участь у нарадах під головуванням окупаційного «міністра» і закликав людей підтримати загарбників.

Розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, обидва фігуранти планували втечу на тимчасово захоплену частину Херсонщини.

Для цього вели переговори з окупантами щодо проведення «евакуації».

Однак, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисників і затримали їх.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8226

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