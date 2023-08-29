Суд оголосив у міжнародний розшук блогера-зрадника Муравицького

Корольовський районний суд Житомира задовольнив клопотання прокурора та оголосив у міжнародний розшук обвинувачуваного у державній зраді журналіста Василя Муравицького.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд постановив оголосити у міжнародний розшук Муравицького Василя Олександровича…», - йдеться в ухвалі суду.

Головуючий на засіданні суддя Сергій Франчук повідомив, що на електронну адресу суду вкотре надійшло клопотання від імені обвинувачуваного Муравицького без електронного цифрового підпису. У ньому зазначається, що останній перебуває на території Фінляндії, але точна адреса його перебування не зазначена. Окрім того, обвинувачений просить розпочати судовий розгляд з початку та розглянути відвід прокурора Вадима Левченка.

Прокурор натомість зазначив, що всі документи, які надходять від Муравицького на адресу Корольовського райсуду без його електронного підпису, не можуть прийматися судом і їх не варто враховувати.

Левченко додав, що підтримує подане раніше своє клопотання про оголошення обвинувачуваного у міжнародний розшук та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Адвокат Муравицького Марина Шолодько наполягала, що оголошення в розшук її підзахисного та обрання щодо нього запобіжного заходу є передчасним і спочатку потрібно задовольнити клопотання щодо відведення прокурора. Суд це клопотання не підтримав.

Захисниця обвинуваченого припустила, що Муравицький може мати статус політичного біженця на території Фінляндії, тому “не може висвітлювати свого електронного підпису”.

Як повідомлялося, у серпні 2017 року СБУ викрила житомирського журналіста та блогера Василя Муравицького, який публікував антиукраїнські матеріали на російських сайтах. Його обвинуватили у державній зраді. Спочатку він перебував під вартою, проте надалі йому поступово послаблювали запобіжний захід.

У клопотанні до Корольовського районного суду Житомира Муравицький поінформував, що перебуває на території Європейського Союзу.

Відповідно до інформації Держприкордонслужби, Муравицький 10 червня 2021 року залишив територію України і виїхав до Фінляндії, де перебуває зараз. Точне місце перебування обвинуваченого не встановлене. На час виїзду з країни до Муравицького був застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На минулому судовому засідання прокурор Вадим Левченко заявив клопотання про оголошення підсудного у міжнародний розшук.

Джерело: ukrinform.ua

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