Суровикина отстранили после мятежа Пригожина, - британская разведка
Вместо генерала Сергея Суровикина в публичном пространстве показали его заместителя - начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова.
Он находится на посту как минимум четыре года, но, вероятно, это его первое публичное появление (https://t.me/u_now/104488) с Герасимовым.
«Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа», - отмечают в Минобороны Британии.
В свою очередь глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Суровикин сейчас отдыхает, пока не доступен». Где отдыхает и как долго будет - не уточнил.
Некоторые СМИ пишут, что Суровикин может быть задержан. Он уже две недели не выходит на связь.
Джерело: https://t.me/u_now/104749