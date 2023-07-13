Суровикина отстранили после мятежа Пригожина, - британская разведка

Вместо генерала Сергея Суровикина в публичном пространстве показали его заместителя - начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова.

Он находится на посту как минимум четыре года, но, вероятно, это его первое публичное появление (https://t.me/u_now/104488) с Герасимовым.

«Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа», - отмечают в Минобороны Британии.

В свою очередь глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Суровикин сейчас отдыхает, пока не доступен». Где отдыхает и как долго будет - не уточнил.

Некоторые СМИ пишут, что Суровикин может быть задержан. Он уже две недели не выходит на связь.

Джерело: https://t.me/u_now/104749

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