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В Естонії затримали росіянина за спробу вивезти з країни БПЛА

В Естонії затримали росіянина за спробу вивезти з країни БПЛА

В Естонії за спробу вивезти з території країни БПЛА для російських військових затримали жителя Псковської області російської федерації. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі, інформує UAINFO.org з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленням, поліція безпеки Естонії затримала чоловіка при спробі вивезення з території країни в росію комерційних безпілотних літальних апаратів. Естонська влада вважає, що чоловік згодом хотів передати безпілотники російським військовим. Це в Естонії розцінили як підтримку акту агресії іноземної держави. За це чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше житель Псковської області рф Володимир Шилов через соцмережі збирав гроші на квадрокоптери для російських військових.

Тепер його близька подруга Оксана Напрягло через «ВКонтакте» збирає гроші на адвоката для нього.

Сам Володимир Шилов взятий під варту в Талліні, раз на тиждень йому дозволено зателефонувати родині.

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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