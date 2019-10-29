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В Польше задержали российского шпиона: известны подробности

В Польше задержали российского шпиона: известны подробности

Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Радио Польши.

В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения.

«После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына.

Напомним, как сообщала группа ИС, 29 октября Тартуский уездный суд рассмотрит дело Хермана Симма, которого в 2009 году признали виновным в госизмене и шпионаже в пользу России. Сейчас суд может вынести решение о его условно-досрочном освобождении.

Источник: sprotyv.info

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Темы: польша

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