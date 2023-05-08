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У Харкові суд покарав "диванного воїна" кремля

У Харкові суд покарав диванного воїна кремля

Зловмисник підтримував дії володимира путіна та закликав "довести операцію до кінця".

Вирок Ленінського районного суду Харкова від 1 травня опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає "Думка".

За даними суду, обвинувачений — уродженець Харкова, раніше був засуджений за злочин, пов'язаний із незаконним обігом наркотиків.

Встановлено, що на початку березня — в квітні 2022 року чоловік у соціальній мережі Telegram залишав під дописами коментарі із закликами "зачистити всі терористичні формування за прикладом Сирії (обвинувачений називав "терористичними формуваннями" Збройні Сили України — Ред.)", "звільнити Харків" тощо. Він також відкрито підтримував дії президента рф володимира путіна та закликав "довести воєнну операцію до кінця".

Експертиза встановила, що в опублікованих коментарях є заклики до продовження війни росії проти України.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги, строком на 12 років. Також він має компенсувати 18,9 тис. грн за проведення судової експертизи.

Джерело: dumka.media

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