У Вашингтоні представили проект резолюції про перемогу України у війні проти РФ
У документі зазначається, що Палата представників США:
- підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;
- вважає, що мир після Перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;
- заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:
- виплату РФ репарацій Україні;
- допомогу світової спільноти у відновлені України;
- притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну;
- відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.
Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/9989