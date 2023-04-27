У Вашингтоні представили проект резолюції про перемогу України у війні проти РФ

У документі зазначається, що Палата представників США:

- підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

- вважає, що мир після Перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;

- заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

- виплату РФ репарацій Україні;

- допомогу світової спільноти у відновлені України;

- притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну;

- відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/9989

Новости портала «Весь Харьков»