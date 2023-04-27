Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:45
Просмотров: 97

У Вашингтоні представили проект резолюції про перемогу України у війні проти РФ

У Вашингтоні представили проект резолюції про перемогу України у війні проти РФ

У документі зазначається, що Палата представників США:

- підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

- вважає, що мир після Перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;

- заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

- виплату РФ репарацій Україні;

- допомогу світової спільноти у відновлені України;

- притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну;

- відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/9989

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як вшанувати героїв?
Сегодня 08:25    5
У Буданова продукти купують у середньому на 40% дешевше, ніж у Резнікова – дані тендеру
Сегодня 08:14    42
ISW, 26 апреля
Сегодня 08:08    51
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:01    63
рашисти вночі вдарили по Миколаєву: що відомо на даний момент
Сегодня 07:55    71
«Я вот сейчас комиссию прохожу...И если все получится, я в суд на них подам»
Сегодня 07:52    71
369 тысяч российских военных воюют против Украины
Сегодня 07:43    62
Головні новини за день від Forbes
Сегодня 07:40    70
Bloomberg: розмова Сі Цзіньпіна з Зеленським - це не обов’язково прорив
Сегодня 07:32    68
2 посыла "китайского звонка"
Сегодня 07:27    101
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 