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З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів

З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів

З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них – скеровано до суду.

За цей період СБУ викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

Так у результаті багатоетапної спецоперації затримано (https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-kileriv-spetssluzhb-rf-yaki-planuvaly-vbyvstva-ministra-oborony-ta-kerivnyka-hur-mo-ukrainy-video) диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки.

Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

● У Києві:

СБУ нейтралізувала (https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-rosiisku-ahenturu-do-yakoi-vkhodyly-posadovtsi-kabminu-i-torhovopromyslovoi-palaty-ukrainy-video) російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

Чиновники передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

● У Миколаєві:

викрито (https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-za-derzhavnu-zradu-sudytymut-ekskerivnyka-mykolaivskoi-okruzhnoi-prokuratury) колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України.

Перебуваючи на посаді зловмисник передавав російським спецслужбам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених рф.

● У Хмельницькому:

СБУ затримала (https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-rozkonservovanoho-ahenta-fsb-na-khmelnychchyni) шпигуна – громадянина рф, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Його «легендою» було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

● На Волині:

нейтралізовано (https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-biloruskoho-shpyhuna-i-prorosiiskykh-kolaborantiv-video) ще одного шпигуна. Ним виявився громадянин білорусі, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Джерело: https://t.me/SBUkr/6510

Новости портала «Весь Харьков»

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