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За матеріалами СБУ перед судом постане «суддя верховного суду Криму»

За матеріалами СБУ перед судом постане «суддя верховного суду Криму»

За матеріалами СБУ перед судом постане «суддя верховного суду Криму», яка виносила сфабриковані вироки Чубарову та Бекірову

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на суддю-зрадницю Юлію Цораєву, яка причетна до проведення масових репресій проти кримськотатарського народу у тимчасово захопленому Криму.

Перебуваючи у складі окупаційного «верховного суду» на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного «вироку» за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова.

Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова.

За даними слідства, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду.

Втім, після захоплення Криму вона перейшла на бік ворога і погодилась «залишитись на посаді» вже окупованого на той час суду.

У 2020 році наказом путіна її призначили «суддею верховного суду рф» на окупованому півострові.

На підставі отриманих Службою безпеки доказів Цораєвій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності.

Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10055

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