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Затриманий на запит України росіянин Ян Пєтровскій ("Славян") просить політичного притулку у Фінляндії

Затриманий на запит України росіянин Ян Пєтровскій (Славян) просить політичного притулку у Фінляндії

На відео Пєтровскій і ватажок ДШРГ "Русіч" Мільчаков ("Сєрб") розповідають про вбивство шістьох українських військових, взятих у полон під Луганськом у вересні 2014 року.

**Про необхідність перевірки Пєтровского на причетність до воєнних злочинів в Україні вказує експерт національного і міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов.

На його думку, через неправильну кваліфікацію чимало злочинців уникають і будуть уникати покарання. І це потрібно виправляти.

Джерело: https://t.me/znua_live/109300

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