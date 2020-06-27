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13 областей могут готовиться к ужесточению карантина

13 областей могут готовиться к ужесточению карантина

Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, в некоторых регионах виден резкий рост количества инфицированных, а также заполнение в больницах коек, предназначенных для больных коронавирусом.

"То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях нашей страны - это и западные области, и город Киев. Поэтому будут соответствующие представления от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии по ЧС, которые уже будут принимать решение об ужесточении карантинных мер на территории того или иного региона", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что карантинные ограничения могут касаться работы общественного транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

Агентство Телевидения Новости

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